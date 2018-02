81 kilometer per uur te snel 20 februari 2018

02u49 0

De politie heeft afgelopen weekend een laagvlieger geflitst die met een hallucinante snelheid van 151 kilometer per uur langs de Staatsbaan scheurde. Daar is nochtans slechts een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur toegelaten. De bestuurder zal zich moeten verantwoorden voor de politierechter. In totaal controleerde de politie er 1.926 voertuigen. 397 of 20,61 procent reden te snel. (JEW)