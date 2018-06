47 km/uur te snel langs Rijksweg 26 juni 2018

De politie Deinze-Zulte heeft afgelopen weekend twee laagvliegers betrapt die 47 kilometer per uur en 44 kilometer per uur te snel reden langs respectievelijk de Rijksweg (maximumsnelheid van 70 km/uur, red.) en de Centrumstraat (50 Km/uur toegestaan, red.) in Zulte. Ze gaan zich allebei in de politierechtbank moeten verantwoorden. In totaal controleerde de politie 776 voertuigen. 75 bestuurders hielden zich niet aan de maximumsnelheid. (JEW)