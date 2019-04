3.663 fietsers verzamelen 10.989 euro tijdens Klassieker van het Goede Doel Anthony Statius

14 april 2019

Zulte heeft zich dit weekend opnieuw van haar sportiefste kant laten zien. Ondanks het ijskoude weer kropen zaterdag 3.663 mensen op de fiets voor de Klassieker van het Goede Doel. In totaal bracht dit 10.989 euro in het laatje en dit werd geschonken aan vzw Zwerfgoed, het CRIG en het project Iloila.

WTC De Leierenners hebben helaas hun recordopkomst van vorig jaar niet kunnen verbreken. Toen schreven zich 4.915 deelnemers in voor het fietsevenement Klassieker van het Goede Doel. “Door de slechte weersvoorspellingen was de opkomst minder, maar met 3.663 fietsers zijn we zeer tevreden”, zegt organisator Bart Van Steenberghe. “We zijn ook tevreden dat we dit jaar veel meer medewerkers konden aantrekken. Zo konden we rekenen op de hulp van 160 vrijwilligers.”

De Klassieker van het Goede Doel ontstond uit de Rit van de Gouverneur, die in 2005 voor het eerst werd georganiseerd door WTC De Leierenners en de Oost-Vlaamse gouverneur André Denys. Na het overlijden van André Denys in 2013 zetten de Leierenners de traditie voort. Als eerbetoon aan André Denys werd een deel van de opbrengst geschonken aan het Cancer Research Institute Ghent (CRIG), dat al het kankeronderzoek aan de UGent, het UZ Gent en VIB-UGent samenbrengt. Ook de organisaties vzw Zwerfgoed en Iloilo kregen een deel van de opbrengst.