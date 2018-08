29 procent te snel in Rijksweg 07 augustus 2018

29 procent van de bestuurders die afgelopen weekend langs de flitswagen van de politie passeerde op de Rijkeweg in Zulte, reed te snel. In totaal controleerde de politie 187 voertuigen. Een laagvlieger reed met een snelheid van 112 kilometer per uur voorbij. Dat is maar liefst 42 kilometer per uur te snel. Die bestuurder zal zich voor de politierechter mogen verantwoorden.





