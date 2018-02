"Zonder ons lag alles al lang plat" ACTIEGROEP HAALT SLAG THUIS: SLOOPVERGUNNING BOELAKE INGETROKKEN GAËTAN REGNIERS

22 februari 2018

02u42 0 Zulte De provincie heeft de omstreden sloopvergunning voor het Hof ter Boelake ingetrokken. Alles wijst erop dat de middeleeuwse hoeve nog dit voorjaar voorlopig beschermd zal worden. "Zonder onze acties lag alles al lang plat, maar nu gaat het de goede richting uit", vindt Peter Bral van de werkgroep Behoud Boelakehof.

De deputatie van het provinciebestuur heeft haar sloopvergunning voor het Hof ter Boelake opnieuw ingetrokken. De Raad voor Vergunningsbetwistingen had de provincie opdracht gegeven om een nieuwe beslissing te nemen. Het intrekken van de omstreden beslissing is een vingerwijzing voor het provinciebestuur, dat eerder geen graten zag in de sloop van Zultes oudste hoeve. Ook het gemeentebestuur had eerder al geoordeeld dat de eigenaar de boerderij mocht afbreken.





De eerste vermelding van het Hof ter Boelake of het Hof ter Sluizen, zoals het ook bekend staat, gaat terug tot 1336. Het huidige gebouw dateert uit 1648. Onder de koepel 'Behoud Boelakehof' verzetten tientallen verenigingen zich al geruime tijd tegen de sloop, en er volgden niet enkel protestacties maar ook een wandeling om het belang van de oude hoeve in de kijker te plaatsen. "Zonder onze acties lag alles al lang plat, en wat weg is dat komt nooit maar terug, dat weet iedereen. Maar nu gaat het de goede richting uit", reageert Peter Bral van de werkgroep 'Behoud Boelakehof'.





Groen licht in mei

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) liet een beschermingsprocedure opstarten, waardoor de sloop onmogelijk wordt en ingrijpende wijzigingen aan het Hof ter Boelake enkel kunnen na toelating van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Volgens onze informatie zou de gemeente binnenkort advies moeten uitbrengen over de bescherming, waarna de voorlopige bescherming in mei groen licht zou kunnen krijgen van de minister-president.





Voor Behoud Boelakehof lijkt het wel 'game, set, match': een overwinning over de volledige lijn. "We krijgen keer op keer gelijk bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, en nu moet ook de provincie terugkomen op haar stappen", knikt Bral.





Bed and breakfast

"Het is verbazingwekkend snel gegaan. En straks is het Boelakehof wellicht beschermd, uiteraard zouden wij niets liever willen hebben. Een bescherming opent heel wat mogelijkheden. Het Boelakehof staat te koop, en een beschermde status betekent in dit geval dat niet enkel een agrarische bestemming mogelijk is. De stallingen zouden bijvoorbeeld perfect omgebouwd kunnen worden tot een bed and breakfast of een conferentieruimte", zegt Bral. "Of de gemeente in het vervolg minder snel een sloopvergunning zal afleveren en haar lesje geleerd heeft? Dat moet nog blijken. Ik hoop dat ze meer aandacht zullen besteden aan erfgoed, dat wel."