‘t Olsenaarke speelt Kwartet in bed Anthony Statius

28 februari 2019

10u08 0 Zulte Toneelvereniging ’t Olsenaarke staat binnenkort met Kwartet in bed in het Ontmoetingscentrum van Olsene. Het stuk is een dolle klucht van Daniel Van Den Hoeck in een regie van Marc Deboo.

Het verhaal gaat als volgt: tot voor kort was ‘Het Hemelsbreed Verschil’ een gewoon dorpscafé, uitgebaat door Eddy Debuck en z’n vrouw Elza Tanghe. Elza is het echter enige tijd geleden afgetrapt met chef kok Jan Degroote, waarmee ze iets verderop een hotel-restaurant begon. Kort na de scheiding van Eddy trekt Betty Deckmyn, samen met haar hippe dochter Barbara, bij Eddy in. Betty en Barbara doen het café beter draaien dan ooit. Maar Betty wil meer en ze heeft Eddy ervan kunnen overtuigen om van het café een B&B te maken, namelijk B&B ’t Aards Paradijs. Ondertussen heeft Betty de zaak al ingeschreven voor het tv-programma ‘Kwartet in bed’.

Er zijn voorstellingen op zaterdag 9 maart om 20 uur, zondag 10 maart om 15 uur, vrijdag 15 maart om 20 uur en zaterdag 16 maart om 20 uur. Kaarten kosten 8 euro en deze zijn te verkrijgen bij alle spelers en bestuursleden. Je kan ze ook reserveren door tussen 18 en 21.30 uur te bellen naar 0486/13.77.15 of via de website www.toneelolsenaarke.be.