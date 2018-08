"Nieuwe uitdagingen blijven zich aanbieden" 28 augustus 2018

Kurt Haeck (49) werkt al 26 jaar bij Petersime. Vanuit het zenuwcentrum in Olsene staat hij als service manager in contact met alle klanten van Azië tot de Verenigde Staten. De Olsenaar begon zijn carrière bij Petersime op de afdeling research & development en werkte zich op tot service en project manager. "Mijn job is om samen met mijn team onze dienstverlening structureel uit te bouwen", zegt Kurt. "Vanuit het controlecentrum in Olsene bieden wij service aan onze klanten, die verspreid zitten over de hele wereld. Ik stuur een team van 18 mensen hier en 38 mensen in het veld aan. Waarom ik al zolang bij Petersime werk? Ik heb het bedrijf jaar na jaar zien groeien en er bieden zich telkens nieuwe uitdagingen aan. De nauwgezette service is een van de belangrijkste factoren waarmee Petersime zich onderscheidt van de concurrentie en hier blijven we hard op inzetten." (ASD)