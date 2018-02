"Maar één missie: weer besturen" LIJST CD&V BIJNA VOLLEDIG, HENK HEYERICK GEDOODVERFDE KOPMAN GAËTAN REGNIERS

03 februari 2018

03u09 0 Zulte Als enige oppositiepartij heeft CD&V in oktober maar een missie: opnieuw besturen. "Zulte heeft CD&V nodig, en CD&V heeft Zulte nodig", zegt voorzitter Andy Rommel. De lijst is -op twee namen na- nu al volledig, en alles wijst erop dat Henk Heyerick straks opnieuw kopman is.

"15 oktober 2018 moet de dag worden waarop CD&V opnieuw deelneemt aan het bestuur". Partijvoorzitter Andy Rommel draait niet rond de pot, de ambitie van zijn partij is duidelijk: rechtzetten waar het zes jaar geleden fout liep. CD&V verloor in 2012 haar absolute meerderheid en werd met 41 procent van de stemmen door een coalitie van 'allen tegen één' naar de oppositie verwezen.





"De coalitie heeft zes jaar de kans gehad om zich te profileren. Sommige dingen hebben ze goed gedaan, maar wij kunnen het beter", denkt Rommel. "Ik denk aan het erfgoed van de kasseien in Machelen die verdwenen, het uitblijven van een oplossing voor het Huis Meheus, het missen van een gemeentefusie en de miljoenen die daaraan vasthangen, maar ook de verkeersmaatregelen in De Piste die er ronduit amateuristisch uitzagen."





Buitenspel

Het besluit laat niet lang op zich wachten. "Zulte heeft CD&V nodig, en CD&V heeft Zulte nodig". "We gaan voor 13 zetels (een absolute meerderheid, nvdr.)", zegt Henk Heyerick. "Hoe we gaan vermijden om opnieuw buitenspel gezet te worden? De afgelopen jaren zijn louterend geweest, een aantal deuren naar andere partijen zijn weer open", klinkt het. "We gaan vanuit een constructieve houding naar de verkiezingen en zijn een duidelijk alternatief voor de huidige meerderheid."





Echte beleidspartij

De partij stelde gisteren een nagenoeg complete lijst voor, met twee vrouwelijke kandidaten lopen nog gesprekken. Oud-burgemeester Henk Heyerick is de gedoodverfde lijsttrekker, al wil die dat zelf niet gezegd hebben. "Het is ontzettend belangrijk dat het niet over mij gaat. Wij zijn een echte beleidspartij, dat is cruciaal. De vernieuwing waar we sinds de vorige verkiezingen aan werken, zal blijken uit de plaatsen op de lijst."





Met zijn ruim 2.600 stemmen was Heyerick de Zultse stemmenkampioen in 2012 en wellicht de enige die zich straks kan meten met de zittende burgemeester. Met Stijn Van De Wiele, Catherine De Smet, Luc Millecamps en Ugo Den Tandt staan nog eens vier ex-schepenen bij CD&V op de lijst. Andere mandatarissen zijn Sally Cosijns, Monique De Smet, Christophe Menu, Marc Devlieger, Nathalie Colpaert, Lieven Lippens en Geraldine Van den Weghe. Ook Koen Callens, Sabine Deleersnyder, Lies Cosaert en Lut Hoste hebben ervaring als mandataris. Bij de nieuwe namen valt vooral Tony De Bel op, turnleraar in Zulte en Machelen en sportief coördinator van Zulte-Waregem. Ook nieuw zijn André Bruyland, Amber Syx, Geert Desnoeck, Stijn Delange, Dominique Dejonghe en Yves Neirynck.