"Je naam door een stadion horen galmen, dat is toch zotjes?" SAMMY TIEN JAAR NA 'FC NERDS' NOG ALTIJD POPULAIR GAËTAN REGNIERS

06 februari 2018

02u29 0 Zulte Sammy Lippens is tien jaar na het populaire tv-programma FC Nerds nog altijd de sympathiekste van het elftal van toen. Een Facebookpagina over zijn deelname telt al drieduizend leden. "En daar komen nog bijna dagelijks honderd volgers bij. Onvoorstelbaar toch?", vertelt hij.

In 2008 kwam 'FC Nerds' op de buis. Het tv-programma toonde het verhaal van een groep weinig sportieve 'nerds' die tot een voetbalelftal werden gesmeed, met Johan Boskamp als coach. In het elftal ook Sammy Lippens uit Zulte. Sammy liet er zich opmerken als de immer goedlachse en een tikkeltje naïeve jongeman met sappig Zults accent. Ook zonder heruitzendingen - wie het programma wil bekijken, moet terecht op YouTube - veroverde Sammy een plaatsje in het collectieve televisiegeheugen.





Livestream

"Het was nooit mijn bedoeling bekend te worden, maar kijkend Vlaanderen heeft er anders over beslist. Een BV? Dat hoor ik liever niet. Vroeger was dit misschien wel zo, maar nu ben ik gewoon Sammy."





Dat Facebook nu ontploft, is verbazingwekkend, misschien nog wel het meest voor Sammy. "Ik ben die pagina gestart omdat ik regelmatig migraine-aanvallen heb en minder persoonlijk contact kan houden met mensen. Af en toe hou ik een livestream en dan mogen volgers mij alles vragen. Ik dacht eerlijk gezegd dat er weinig respons zou zijn, het is ondertussen toch ook al weer tien jaar geleden. Af en toe spreken mensen me nog wel eens aan op straat, maar de hype van toen is wel voorbij. Gelukkig maar, want vertrok ik toen om 9.30 uur naar de bakker dan was ik pas om 11 uur weer thuis. Niet zo praktisch als je moet gaan werken. Het was een zware, maar geweldige tijd. Waarom mensen zo dol op mij waren? Ik ben altijd mezelf gebleven. Ik was toen naïef en dat ben ik nog wel een beetje, maar ik weet wanneer ik van me af moet bijten. Maar de meeste reacties waren en zijn heel positief."





Ex-Rode Duivels

Tijdens het programma was Sammy een levenslustige vrijgezel, vandaag is hij getrouwd. "Gelukkig getrouwd", valt hij in. "Maar mijn vrouw kende het programma niet en ik scherm mijn privéleven liever af."





Tegenwoordig voetbalt Sammy niet meer, maar hij is wel een passief voetballiefhebber. "Dankzij Johan Boskamp ben ik me beginnen interesseren voor voetbal. Ik ben supporter van Zulte-Waregem en ook van de Rode Duivels. Het leukste tijdens het programma was de finale die we tegen een team van ex-Rode Duivels hebben gespeeld. Toen ik het veld opliep, scandeerden de supporters mijn naam, maar dat is volledig aan mij voorbij gegaan. Toen ik het later op televisie zag, heb ik een traantje gelaten. En het blijft me ontroeren, telkens ik het terugzie. Je naam door een stadion horen galmen, dat is toch zotjes?"