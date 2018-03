"Ben fier op wat we bereikt hebben" WILLY NAESSENS EN FRANCKY DURY EINDELIJK GEHULDIGD ALS EREBURGER ANTHONY STATIUS

14 maart 2018

02u45 0 Zulte Het heeft een jaar geduurd, maar gisterenavond was het zover. Francky Dury en Willy Naessens werden officieel gehuldigd als ereburgers. "Willy is mij al die jaren blijven steunen, door goede en slechte dagen", zegt Dury.

Het gemeentehuis van Zulte kleurde gisterenavond groen en rood, net zoals het Gaston Martensplein een jaar geleden. Toen nam voetbalclub SV Zulte Waregem de Beker van België mee naar Zulte en tijdens het feestgedruis werden Francky Dury en Willy Naessens al gebombardeerd tot ereburgers. Gisteren maakte het gemeentebestuur alles eindelijk officieel. Met Carl Huybrechts als moderator en in aanwezigheid van familie, vrienden, spelers en ex-spelers van Essevee werd het topduo van het Belgisch voetbal tijdens een officiële plechtigheid nog eens dik in de bloemetjes gezet.





"Francky vonden wij in de begindagen al een toptrainer", zegt ex-speler Guy Germyns. "Francky geeft veel vertrouwen aan zowel de oudere als jongere spelers. Hij neemt altijd de jeugd mee in het verhaal, ieder jaar opnieuw. Dat is zijn sterkte", pikt aanvoerder Davy De Fauw in. Dat verhaal begon 35 jaar geleden, toen Willy Naessens als voorzitter het toenmalige Zultse VV oprichtte. Al snel groeide de ploeg van tweede provinciale naar de top van derde nationale en in 2001 zorgde hij voor de fusie met Waregem. Onder zijn voorzitterschap klom de fusieclub verder op naar eerste nationale en groeide uit tot een stevige subtopper in het Belgische voetbal. Hij is sinds enkele jaren niet meer actief als voorzitter, maar behoort nog steeds tot de raad van beheer. Met uitzondering van twee korte tussenperiodes stond hij al die jaren steeds aan het sportieve roer van de club. Hij was de architect van alle sportieve successen. Vier promoties, vice-landskampioen in 2013, vier keer een Europese kwalificatie en vorig jaar voor de tweede keer de zege in de Beker van België.





"Ik ben fier op wat we bereikt hebben. Ondanks dat we boven ons budget geklasseerd staan, hebben we zeer goede prestaties geleverd", zegt Naessens. "Willy heeft mij als coach al die jaren gesteund, in goede en slechte momenten. Dat vertrouwen heb je nodig als trainer", gaat Dury verder.





"Willy en Francky vormen een succesvolle en stabiele combinatie, uniek in het Belgische voetbal", zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). "Het voetbalgebeuren betekent een enorme meerwaarde. Het succes zet Zulte op de nationale en internationale kaart, het brengt vele mensen samen en zorgt voor verbondenheid en fierheid." Na de plechtigheid kregen Francky en Willy elk een pancarte met daarop alle hoogtepunten van Essevee in foto's en krantenknipsels mee naar huis.