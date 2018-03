"Behoud gemachtigd opzichter aan school" GEEN SUBSIDIES MEER VANAF 2019, BURGEMEESTER DENKT AAN VRIJWILLIGERS ANTHONY STATIUS

28 maart 2018

02u36 0 Zulte Met een petitie vraagt gemeenteraadslid Sally Cosijns (CD&V) om het behoud van een gemachtigd opzichter aan de VBS Zulte. Deze verdwijnt eind dit jaar door het wegvallen van subsidies. "We zoeken samen met de school naar een oplossing", zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte).

Het is uitkijken geblazen aan de oversteekplaats over de Staatsbaan ter hoogte van de Vrije Basisschool in Zulte. Ook al ligt er een zebrapad, toch blijft de drukke gewestweg tijdens de ochtendspits een gevaarlijke hindernis voor fietsers en wandelaars. Gisterenochtend werden de kinderen nog begeleid door een gemachtigd opzichter in fluokledij en een stopbordje in de hand. Vanaf volgend jaar valt deze hulp bij het oversteken weg. Oppositieraadslid en lid van de ouderraad Sally Cosijns (CD&V) kaart de situatie aan.





"Op de laatste ouderraadvergadering werd gemeld dat er geen beroep meer kan gedaan worden op een gemachtigd opzichter", zegt Cosijns. "We vinden dat de veiligheid van onze kinderen primeert en daarom vragen we aan de gemeente om het nodige budget vrij te maken zodat ze op een veilige manier door een gemachtigd opzichter begeleid worden aan de oversteekplaats. Om ons pleidooi kracht bij te zetten hebben we de voorbije dagen een petitie laten rondgaan aan de schoolpoort. Zo'n 300 ouders hebben getekend."





Petitie

"Deze oversteek is de enige in de politiezone Deinze-Zulte, die nog door een betaalde gemachtigd opzichter wordt begeleid", reageert burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). "Vroeger stonden er drie mensen aan de schoolpoort van de Vrije Basisschool: twee stadswachten en een startbaner verkeersveiligheid. De stadswachten bestaan niet meer, dus de oversteek wordt enkel nog geregeld door de startbaner. Aangezien de subsidies van hogerhand wegvallen, zal ook deze gemachtigde opzichter verdwijnen eind dit jaar. Al zal er altijd iemand staan om de kinderen te helpen oversteken. De Gemeentelijke Basisschool in de Waalstraat werkt al jaren met een team vrijwilligers en ook in andere scholen lost men het zo op. De opleiding voor de vrijwilligers is gratis en duurt slechts een halve dag. Maar budget vrijmaken voor een gemachtigd opzichter? Nee, dan zouden we dat voor de andere scholen ook moeten doen. Samen met de school komen we vast tot een oplossing", zegt burgemeester Lagrange. "Er werd in het verleden al een oproep gedaan naar vrijwilligers om te helpen oversteken, maar tot nu toe zonder veel succes. Het is een zeer gevaarlijk punt en niet veel ouders zien het zitten om daar te helpen", reageert Cosijns.





De schooldirectie wenst voorlopig niet te reageren.