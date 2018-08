"104.167 kuikens per minuut" PETERSIME WERELDLEIDER IN PRODUCTIE VAN BROEDMACHINES ANTHONY STATIUS

28 augustus 2018

02u25 0 Zulte 150 miljoen per dag oftewel zo'n 104.167 per minuut. Zoveel kuikens worden er wereldwijd geboren in de broedmachines van Petersime, na de overname van grootste concurrent ChickMaster uit de Verenigde Staten. De kleine kmo uit Zulte mag zich met een marktaandeel van 65% gerust wereldleider noemen, maar de wortels blijven stevig verankerd in de Centrumstraat. "Ons bedrijf draait om mensen, hier hebben we de beste academici en werkkrachten", zegt managing director Michel De Clercq.

De roots van Petersime in Olsene leiden ons naar de lokale architect George Bohez. Tussen kippenstad Deinze en eiergemeente Kruishoutem begon de pluimvee-industrie zich begin vorige eeuw volop te ontwikkelen en de behoefte aan broedmachines drong zich meer en meer op. Bohez begon in die periode broedmachines van het Amerikaanse bedrijf Petersime - gesticht in 1912 - te verdelen in Europa. Na de Tweede Wereldoorlog begon George onder licentie van Petersime zelf machines te produceren in de Centrumstraat in Olsene. Na verloop van tijd was er geen nood meer aan de Amerikaanse technologie, maar het bedrijf was als merk wereldwijd bekend, dus heeft Bohez eind jaren 60 de naam Petersime gekocht.





Na zijn dood in 1969 hebben zijn weduwe en kinderen de zaak verdergezet. De broedmachines spreidden zich als een inktvlek uit over Europa, het Midden-Oosten en Afrika en in 1984 verkocht de familie Bohez het bedrijf aan de Zwitserse financiële holding TBG, die tot op vandaag eigenaar is. De kinderen werkten er wel nog als managing director en Eric Bohez bleef er tot in 2008. Sindsdien hebben Paul Degraeve en Michel De Clercq de leiding overgenomen en zij zetten de internationale expansie verder.





Kmo

"In 2001 namen we het Canadese bedrijf Jamesway over en dit jaar kwam daar ook onze grootste Amerikaanse concurrent, ChickMaster. Dat doet ons marktaandeel doet stijgen tot 65%", zegt Michel De Clercq. "De drie merken blijven wel apart functioneren, maar wel onder één overkoepelende naamloze vennootschap. We zijn een kleine, maar complexe kmo. Zo hebben we een grote diversiteit aan mensen nodig, van ingenieurs en academici tot arbeiders. Bij Petersime werken op dit moment zo'n 550 mensen wereldwijd."





Bijregelen

"Wat onze broedmachines zo uniek maakt? Het verschil met gewone broedmachines is het gebruik van 'embryo response technology'. Dat wil zeggen dat onze machines met sensoren onder andere het gewicht en de temperatuur van de levende wezens registreren en op basis van deze signalen de machines constant bijregelen. Het uitbroeden van de eieren duurt 21 dagen en hier komt zo goed als geen kip meer aan te pas."





"Met de drie merken samen worden er dagelijks 150 miljoen kuikens of zo'n 104.000 kuikens per minuut geboren in onze machines. De wereldwijde vraag naar kippenvlees stijgt jaarlijks met 2 procent, met Azië en Latijns-Amerika als snelst groeiende markten. Een van de redenen is dat er tegen het eten van kippenvlees geen religieuze bezwaren zijn, zoals bij varkens of koeien. Maar het is ook de meest efficiënte vorm van vleesproductie. Als je een kip bekijkt als getransformeerd voer dan heb je voor anderhalve kilogram voer een kip van een kilogram, een opbrengst die in verhouding bij het kweken van koeien veel lager ligt. De kip is bezig het varken voorbij te steken als de belangrijkste eiwitbron voor de mens."





Dankzij de overname van ChickMaster mag Petersime zich de wereldleider noemen in de productie van broedmachines. Maar De Clercq is niet van plan Olsene in te ruilen voor de VS. "In ons bedrijf zijn mensen het belangrijkste", zegt hij. "We zitten hier met zeer goede academici en toeleveranciers en heel veel mensen uit de regio werken al jaren bij ons. Door onze ligging zitten we ook met een goede mix tussen Oost- en West-Vlamingen. Petersime is hier verankerd en we zijn niet van plan om de Centrumstraat te verlaten."