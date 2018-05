Zorghotel heeft zélfs eigen strand VERLOEDERD DOMEIN IS NU LUXUEUS VAKANTIEOORD VOOR HULPBEHOEVENDEN BART HUYSENTRUYT

25 mei 2018

02u57 0 Zuienkerke Op het ooit verloederde domein Polderwind in Zuienkerke opent vandaag, met een jaar vertraging, een gloednieuw viersterrenhotel met tal van voorzieningen voor mensen met een zorgbehoefte.

Voor het vakantiegevoel werden kosten, noch moeite gespaard, want het zorghotel heeft zelfs een eigen strand.





Vroeger was het vakantiedomein Polderwind, langs de baan tussen Brugge en Blankenberge in Zuienkerke, erg populair. Op het grote meer van vijftien hectare kon er aan watersport gedaan worden, er was een camping en er stonden vakantiewoningen. Maar sinds de eeuwwisseling was er geen leven meer te bespeuren. Het domein is sindsdien afgesloten voor bezoekers. De eerste steen van het ambitieuze, nieuwe project werd op 17 september 2015 gelegd door Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Maar daarna bleef het weer lange tijd stil, tot de financiering van dit project van bijna 9 miljoen euro rond was. Rode Kruis Vlaanderen opent er nu een viersterrenzorghotel, met een mooie vijver en tal van recreatiemogelijkheden.





Voorzieningen

Het hotel is een architecturaal pareltje geïnspireerd op de Tulou. Dat is een cirkelvormige, traditionele groepswoning uit China. Het is volledig afgestemd op de noden van vakantiegangers voor wie op vakantie gaan niet altijd evident is. Het hotel beschikt over 46 comfortabele kamers die luxe combineren met zorg. "Ook mensen met een zorgbehoefte moeten ook van een zorgeloze vakantie kunnen genieten", zegt woordvoerder Ine Tassignon. "De snufjes zijn niet allemaal even zichtbaar. Er is een elektrisch verstelbaar hoog-laagbed, verhoogd toilet, inloopdouche en een draadloos oproepsysteem. Dat zijn dus allemaal extra zorgvoorzieningen voor mensen die anders uit de boot vallen", zegt Tassignon.





Wellness

Zorgbehoeften staan dan wel centraal, maar eigenlijk is iedereen er welkom, zeggen ze bij het Rode Kruis.





"Ook als je geen specifieke zorg nodig hebt, kan je voor een ontspannen vakantie terecht op het domein. In de (lounge)bar en restaurant met prachtige binnentuin en op het terras met zicht op het water is het prettig vertoeven. In de wellness- en fitnessruimtes kan je helemaal tot rust komen. We hebben onder meer een comfortbad met lichttherapie, een Finse sauna en infraroodbank." Vakantiegangers kunnen er verder nog genieten van waterfietsen (met rolstoellift), (rolstoel)fietsen, een veilig en rolstoeltoegankelijk ponton voor hengelen, een petanquebaan en een strand dat toegankelijk is via aangepaste strandrolstoelen.