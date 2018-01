Westernieuwweg drie weken dicht 31 januari 2018

In de Westernieuwweg in Zuienkerke is netbedrijf Infrax gestart met het ondergronds brengen van de luchtleidingen voor elektriciteit en tv-distributie.





Daarvoor moet ook een boring uitgevoerd worden onder het kanaal Brugge-Oostende. Voor die werken wordt de Westernieuwweg drie weken volledig afgesloten voor het verkeer. Dat is het geval voor het stuk over Nieuwweghebrug richting Houtave tot 9 februari.





De Nieuwweghebrug blijft wel open. Er is een omleiding via de Gistelsteenweg en de N377 in Stalhille. (BHT)