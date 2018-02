Wegdek in Zuienkerke vol bruine smurrie 20 februari 2018

02u41 0

De brandweer had gisterenmiddag de handen vol met het opruimen van de Oostendsesteenweg. Vermoedelijk verloor een tractor of vrachtwagen even na 16 uur een lading vol modder, takken en struiken. Dat zorgde, over een strook van meer dan honderd meter, voor een vuil en glad wegdek. De brandweerlui moesten met borstels het grootste deel opruimen. Daarna werd het wegdek met water schoon gespoten. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Het is niet duidelijk wie de lading verloor. Hinder voor het verkeer was er, ondanks de opkuiswerken, niet.





(MMB)