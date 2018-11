Vrouw voegt elfde pagina toe aan strafblad 22 november 2018

Een 37-jarige vrouw uit Zuienkerke heeft intussen een elfde pagina toegevoegd aan haar indrukwekkende strafblad. S.G. kreeg een geldboete van 800 euro nadat er in haar wagen een busje pepperspray werd gevonden. De politie had haar wagen gecontroleerd omdat bleek dat ze rondreed met gestolen nummerplaten. De vrouw had die nummerplaten gestolen van een kloosterzuster van de Zusters van het Geloof in Tielt. Ze monteerde de nummerplaten op haar eigen Volkswagen Golf en reed zo zeven weken rond. Daarvoor kreeg ze al twee maanden cel. Voor het busje pepperspray krijgt ze nu nog een geldboete van 800 euro. Volgens de vrouw zijn het merendeel van de veroordelingen op haar strafblad van elf pagina's de schuld van haar ex, maar werd zij er telkens voor gestraft. (JHM)