Vrees voor schouwbrand 07 februari 2018

02u40 0

Langs de Oostendsesteenweg in Zuienkerke heeft een bewoner van een huis gisteren even na 14 uur opgemerkt dat er iets niet pluis was met zijn schoorsteen. De brandweer kwam ter plaatse en voerde een grondige inspectie uit met de ladderwagen, maar vond geen brandhaard. Na een halfuur kon de brandweer terugkeren. (MMB)