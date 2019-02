Vooral materiële schade bij uitslaande schuurbrand in Zuienkerke Mathias Mariën

01 februari 2019

07u23 0

In de Westernieuwweg-Zuid in Houthave bij Zuienkerke is donderdagavond brand uitgebroken op een landbouwbedrijf.

Rond 22 uur merkte de landbouwer een sterke brandgeur op. Toen hij ging kijken zag hij een rode gloed in de schuur. Hij alarmeerde onmiddellijk de hulpdiensten. Toen de korpsen van Brugge en Blankenberge ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen reeds uit het dak. In de schuur was vooral hooi en stro en veevoeder opgeslagen. Er stonden ook enkele machines. De brandweer had de brand snel onder controle en kon verhinderen dat de brand oversloeg naar andere gebouwen. Het nablussen duurde nog een hele tijd om heropflakkering te vermijden. Niemand raakte gewond. De schade aan de schuur is wel aanzienlijk. Er zal verder bekeken worden hoe de brand kon ontstaan.