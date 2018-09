Voetjes op de grond tonen leerlingen de weg 06 september 2018

02u30 0 Zuienkerke De gemeentelijke basisschool 't Polderhart in Zuienkerke heeft maatregelen genomen om de schoolomgeving wat veiliger te maken. Voetjes wijzen de jongste kinderen de weg en er is een zoen- en vroemzone om kinderen veilig af te zetten.

De maatregelen kwamen er in nauwe samenspraak met de politiezone Blankenberge-Zuienkerke. Directeur Ingrid Igodt. "We hebben een speciale strook voorbehouden voor een zoen- en vroemzone. Ouders kunnen er afscheid nemen van hun kind en rustig weer verder rijden. Het is vooral voor de iets oudere kinderen een handige manier om de wagen te verlaten." De jongste kinderen kunnen voortaan op allerhande voetjes op de grond de veiligste route naar school volgen. "Het is een ludieke manier om alles wat veiliger te doen verlopen", zegt de directeur. "Verder willen we niet dat er nog auto's rijden voorbij de verkeersdrempel. Kinderen dragen verplicht ons fluojasje en we raden ook een fietshelm aan. In samenspraak met de politiezone is er afgesproken dat er regelematig onaangekondigde politiecontroles zullen zijn om de orde te handhaven."





De school levert ook inspanningen voor het milieu. "Wij verdelen zelf de koekjes om plastic verpakkingen te verminderen. Ook plastic waterflesjes weren we uit de school. De kinderen gebruiken een waterfles in plaats van plastic flesjes." (BHT)