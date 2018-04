Terreinwagen in de gracht 10 april 2018

02u44 0

Langs de Brouwerijstraat in Zuienkerke gebeurde gisteravond even na 19 uur een ongeval met een terreinwagen. De bestuurder verloor plots de controle over het stuur en kwam naast het wegdek terecht. Op die plaats ligt een gracht, waardoor de wagen deels in het water kwam te liggen. De brandweer werd opgeroepen om de bestuurder uit het wrak te bevrijden, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. De man kon zelf uit zijn voertuig kruipen en kwam er vanaf met lichte verwondingen. Er waren geen andere wagens bij het ongeval betrokken. (MMB)