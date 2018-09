Steenweg plaatselijk afgesloten na spectaculair ongeval 03 september 2018

02u32 0 Zuienkerke De Blankenbergse Steenweg was gisterenochtend lange tijd afgesloten ter hoogte van de Lisseweegse Steenweg in Zuienkerke door een spectaculair ongeval. Een vrachtwagen kwam er in aanrijding met een personenwagen, maar uiteindelijk vielen er geen zwaargewonden.

Het ongeval gebeurde gisterenochtend even voor 8 uur. De bestuurder van een personenwagen stond geparkeerd langs de kant van de weg, toen het bij het invoegen grondig fout liep. De chauffeur merkte een aankomende vrachtwagen te laat op, waardoor een aanrijding onvermijdbaar was. De klap was enorm. Het voertuig werd weggeslingerd en de vrachtwagen ramde enkele signalistatiepaaltjes en verlichting alvorens in de gracht tot stilstand te komen.





Het grote 'geluk' was dat de personenwagen vooraan werd aangereden en niet in de flank waar de bestuurder zat. De verwondingen van de betrokken personen vielen daarom mee. Door de aanrijding lag het wegdek bezaaid met brokstukken. De politie sloot de Blankenbergse Steenweg plaatselijk lange tijd af voor alle verkeer in afwachting van de takeldienst en het opkuiswerk van de brandweer. Zowel de personenwagen als truck liepen zware schade op. (MMB)