SOS Reptiel in problemen door strengere regels voor het houden van reptielen: “Moeten op zoek naar grotere locatie”

Bart Huysentruyt

07 februari 2019

13u59 0 Zuienkerke De Vlaamse overheid heeft een lijst opgesteld van reptielen die je in Vlaanderen als huisdier mag houden of verkopen. De strengere regels komen er in samenspraak met dierenrechtenorganisatie Gaia en Terra, een vereniging van reptielenliefhebbers. Maar opvangcentrum SOS Reptiel in Zuienkerke komt er wel mee in de problemen. “We kunnen minder reptielen laten adopteren en zullen dus meer ruimte nodig hebben.”

Hagedissen, slangen en schildpadden hebben recht op een aangepaste huisvesting, voeding en verzorging. Daarom is er nu een lijst opgesteld van reptielen die je in Vlaanderen als huisdier mag houden of verkopen. De lijst is samengesteld door dierenhandelaars, dierenartsen, natuurverenigingen en dierenrechtenorganisaties en goedgekeurd door de Raad voor Dierenwelzijn.

Geen tijgerpythons meer

Van de meer dan 11.000 reptielen die bekend zijn, heeft de werkgroep er 422 op de positieve lijst gezet. De meeste dieren die courant als huisdier worden gehouden, bijvoorbeeld de baardagaam, koningspython of gekko’s staan er wel op. Maar de populaire groene leguaan, een lief groen hagedisje dat in je jaszak past of varanen en tijgerpythons hebben het niet gehaald. “Dat de groene leguaan er niet opstaat, heeft te maken met de lengte die hij kan aannemen als hij volwassen is", zegt Mario Goes van SOS Reptiel, het opvangcentrum in Zuienkerke. “Zo'n leguaan kan je vastklemmen en dat voelt bijzonder pijnlijk aan.”

Wie een reptiel als huisdier heeft dat niet voorkomt op de positieve lijst, hoeft het niet naar een asiel te brengen. Als je het reptiel al in huis had voor de positieve lijst van kracht is zodra de Vlaamse regering de lijst goedkeurt, dan kan je het eenvoudig registreren en mag je het houden. Voor dierenhandelaars bestaat die mogelijkheid niet. Die zullen van hun sporenschildpadden en groene leguanen af moeten vooraleer de positieve lijst in werking treedt.

Adoptie

In het opvangcentrum langs de Oostendse Steenweg zitten nu zo'n 300 dieren. “Het is onze maximumcapaciteit", geeft Goes aan. “En het valt te vrezen dat we dat aantal niet meer kunnen doen dalen. Door de strengere regels mogen we een heel pak reptielensoorten niet meer afstaan voor adoptie, zoals we nu wel deden. Dat betekent dat veel van de opgevangen dieren hier gewoon vast komen te verblijven. Maar daar is onze infrastructuur niet meer op voorzien.”

En dus kan SOS Reptiel niet anders dan stilaan uitkijken naar een nieuw onderkomen. “Dat moet in de loop van het jaar gebeuren”, zegt Mario Goes. “We moeten absoluut uitwijken, willen we onze kerntaken verder kunnen uitvoeren.”