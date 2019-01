Schildersfirma bestrijdt vocht in kerk van Meetkerke Bart Huysentruyt

22 januari 2019

16u23 0 Zuienkerke In de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Meetkerke is de firma Schilderwerken De Witte gestart met restauratiewerken.

De historische kerk, oorspronkelijk al uit de dertiende eeuw, kampt al een tijd met vochtproblemen. “Opstijgend vocht en zoutvorming", zegt schilder Sander De Witte. “We injecteren de muren tegen het opstijgend vocht en halen de laatste verflaag van de binnenmuren. Het is onze job om alles klaar te zetten om dan de muren van de kerk opnieuw te schilderen. Het werk is zeker nodig, want de problemen zouden alleen maar groter worden." Het bedrijf is gespecialiseerd in restauratie van kerken en monumenten. Ze zullen wellicht nog tot eind maart nodig hebben om de kerk helemaal klaar te krijgen.