Provincie wil geen windmolens langs N31 Bart Huysentruyt

29 maart 2019

16u44 0 Zuienkerke In haar zitting van donderdag 21 maart heeft de deputatie van de provincie West-Vlaanderen een omgevingsvergunning aan nv Elicio geweigerd.

De aanvrager wilde twee grote windturbines op de grens tussen Brugge en Zuienkerke, ten westen van de N31, plaatsen. De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC), de departementen Omgeving en Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid en de gemeentebesturen van Brugge en Zuienkerke brachten een ongunstig advies uit.

“Er is momenteel te weinig duidelijkheid over de mogelijkheden tot ontwikkeling ten oosten van de N31 en over de vraag hoe windturbines langs de westelijke kant zich daartoe kunnen verhouden”, zegt gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V). In de ruimere omgeving staan al heel wat windturbines. “Om de hinderaspecten van de gevraagde windturbines met zekerheid te kunnen inschatten en beoordelen moet er eerst duidelijkheid en zekerheid zijn rond de effecten van al die windturbines.”

Tijdens het openbaar onderzoek werden er 31 bezwaren ingediend in Brugge en 138 in Zuienkerke.