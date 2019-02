Opnieuw brand in zelfde schuur: parket start onderzoek Bart Boterman

09 februari 2019

12u10 1 Zuienkerke Op een landbouwbedrijf in de Westernieuwweg Zuid in Zuienkerke is vrijdagavond opnieuw brand ontstaan, nadat er op donderdag 31 januari ook al een brand woedde in dezelfde loods. Dat vindt het parket verdacht en daarom is er een onderzoek opgestart.

Volgens de brandweer van Brugge, die samen met de brandweer van De Haan en Blankenberge ter plaatse was, ging het afgelopen vrijdagavond opnieuw om een aanzienlijke brand. De loods waar stro en veevoeder werd opgeslagen was al stevig beschadigd en liep nu nog grotere schade op. Het blussen duurde enkele uren. Afgelopen morgen flakkerde de brand opnieuw op door de strakke wind en diende de brandweer nog eens terug te keren, voor de derde keer in een week tijd. Dit keer ging het enkel om een smeulbrand met wat rookontwikkeling.

Tussen de eerste en de tweede brand zit echter er een tijdspanne van een week en dat vindt het parket verdacht. De eerste brand zou op accidentele wijze zijn ontstaan door kortsluiting in het motorcompartiment van een tractor. De oorzaak van de tweede brand, op vrijdagnacht, in niet duidelijk. Een heropflakkering is een mogelijke uitleg, maar gezien de week ertussen is dat helemaal niet zeker.

“Het parket heeft nu een deskundige aangesteld om de oorzaak te achterhalen. Het is afwachten op de bevindingen”, zegt woordvoerder Philippe Denoyette van de Lokale Politie Blankenberge/Zuienkerke.