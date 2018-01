Mountainbiken met de tandem 02u34 0

Pasar Actief start op zaterdag 20 januari met de activiteit tandemmountainbiken.





Dat is zoals het woord zegt: mountainbiken, maar dan met zijn tweeën. Het vertrek is voorzien om15 uur op het Kerkplein, aankomst rond 18 uur. Deelnemen kost 21 euro voor leden, inclusief materiaal en begeleiding. Er wordt wel gevraagd om een fluojasje mee te brengen. Vooraf inschrijven voor 15 januari via jeroen.claeys@pasar.be of 0496/27.60.61. (BHT)