Moeder (36) en dochter (6) gewond na klap tegen boom 19 februari 2018

Bij een zwaar verkeersongeval langs de Statiesteenweg in Zuienkerke zijn zaterdagochtend even na 10 uur een moeder en haar dochter lichtgewond geraakt. De 36-jarige vrouw uit Blankenberge belandde waarschijnlijk met haar voorwiel in de grasberm en verloor daarbij de controle over het stuur. De kleine personenwagen ging van de weg af en kwam met een zware klap tot stilstand tegen een boom. Door de klap kwam de wagen op z'n zijkant terecht. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en haalden het 6-jarige dochtertje van de bestuurster uit de wagen. Even later kon ook de moeder uit het wrak geholpen worden. Beiden werden afgevoerd naar het ziekenhuis en komen er van af met lichte verwondingen. De wagen is rijp voor de schroothoop. (MMB)