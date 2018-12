Met zijn vieren in schepencollege Bart Huysentruyt

19 december 2018

13u24 0

In Zuienkerke heeft burgemeester Alain De Vlieghe zijn nieuw schepencollege klaar. Net als in andere steden en gemeenten moet Zuienkerke het vanaf januari met één schepen minder doen. Dat betekent dat ze straks nog met zijn vieren overblijven in het schepencollege. Het zijn, naast de burgemeester, eerste schepen Jacques Demeyere, tweede schepen Annelies Dewulf en Wim Cools, de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Die laatste wordt na drie jaar opgevolgd door Noël Delaere. De taak van voorzitter van de gemeenteraad is voor Geert Quintens.