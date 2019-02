Meetkerkse Moerentocht voor 40ste keer door natuurgebied Bart Huysentruyt

19 februari 2019

14u33 0 Zuienkerke Op zondag 14 april vindt de veertigste Meetkerkse Moerentocht door de Zuienkerkse Sportraad plaats in het heringerichte natuurgebied Meetkerkse Moeren. De start en aankomst liggen traditiegetrouw in het sportcentrum van Meetkerke.

Er is dit jaar keuze tussen zes verschillende routes: variërend tussen 7 km tot 23 km. Voor mindervaliden en voor de kleinsten in de buggy is er een aangepaste tocht voorzien. Voor zij die het extra sportief zien, kan ook een tien kilometer of een halve marathon gelopen worden. De tocht van 10 km en 13,5 km trekken verder door de prachtige Moeren en bezoeken naast de molen, die op de dag van de wandeling te bezoeken is, ook de eendenkooi in het laagste gebied van deze streek. De grotere afstanden 19 km en 23 km trekken verder langs prachtige landelijke wegen via de molen en eendenkooi door Houtave en verder langs het Hagebos.

Welkom vanaf 8 uur tot 15 uur. Deelnemen kost twee euro. Meer info bij Roger Deketelaere 0478/24.31.63 of Franky Goethals 0476/48.31.69.