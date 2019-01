Massaal protest tegen komst windmolen: “Amper 600 meter van grootste woonwijk” Ook gemeente Zuienkerke en stad Brugge brengen negatief advies uit Bart Huysentruyt

23 januari 2019

11u25 0 Zuienkerke Tijdens een openbaar onderzoek naar twee windmolens langs de N31 Expresweg op grondgebied Brugge en Zuienkerke zijn 160 bezwaren ingediend. Die komen hoofdzakelijk uit de Vagevuurwijk in Zuienkerke. “De mastodonten komen op amper 600 meter van onze grootste woonwijk. Dat is niet serieus", zegt burgemeester Alain De Vlieghe (LB).

De provincie West-Vlaanderen buigt zich de komende weken over de aanvraag van de nv Elicio voor de bouw van twee windmolens langs de N31 Expresweg. De molens zijn 180 meter hoog en komen zowel op het grondgebied van Brugge als dat van Zuienkerke. Ze komen allebei nabij de fietsersbrug tussen de Blankenbergse Dijk en de autosnelweg en dus aan de linkerkant van de N31 richting Zeebrugge.

Tijdens het openbaar onderzoek tot 5 januari zijn maar liefst 160 bezwaren ingediend, hoofdzakelijk van de bewoners van de Vagevuurwijk in Zuienkerke. Logisch, want de windmolen op dat grondgebied zou amper 600 meter van de dichtste bewoning komen. In Brugge is er geen protest, omdat die windmolen gebouwd wordt op een landbouwterrein dat niet in de buurt van bewoning komt.

“Dit is problemen zoeken”, zucht Alain De Vlieghe, burgemeester van Zuienkerke. “De windmolen zou worden gebouwd op een steenworp van onze dichtstbevolkte woonwijk. Ik ben pro nieuwe energie, maar dan wel in combinatie met een goede ruimtelijke ordening. Een windmolen op deze plaats is geen goed idee. Het zijn mastodonten van windmolens die voor hinder kunnen zorgen.”

Het gemeentebestuur van Zuienkerke leverde een negatief advies af voor de plannen en ook de stad Brugge deed dat. “Ik hoop dat de provincie haar gezond verstand gebruikt en ons advies volgt”, zegt De Vlieghe.

“De aanvrager moet nog een heel traject doorlopen”, reageert gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V). “Wij houden rekening met alle bezwaren en adviezen van bewoners en andere betrokken partijen. Die worden naast elkaar gelegd en op basis daarvan zullen we in eer en geweten een beslissing nemen. Eerst moeten we alle informatie afwachten, pas dan kunnen we daar meer over vertellen.”