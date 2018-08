Man valt van ladder 07 augustus 2018

In Zuienkerke is gisterenochtend rond 8 uur een zelfstandige van een ladder gevallen. R.D. (30) werkte in onderaanneming en was bezig aan de verlichting in een feestzaal. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies gebeurd is, want zijn collega zag de val niet gebeuren. Een deskundige stelde vast dat de werkomstandigheden in orde waren. Het slachtoffer werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis; (MMB)