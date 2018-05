Kinderen aan het roer in Bellewaerde DIEREN VOEDEREN, FRIETJES BAKKEN... LEERLINGEN ONTDEKKEN TALENTEN CHRISTOPHE MAERTENS

01 juni 2018

02u35 0 Zuienkerke Veertig leerlingen uit Nieuwmunster en Wenduine hebben gisteren het Ieperse pretpark Bellewaerde gerund. De kinderen konden dieren voederen of frieten bakken in de restaurantkeuken. En of ze het de moeite vonden. "Zo tof als je hier mag werken."

De jongeren van Leefschool Akkerwinde uit Nieuwmunster en VBS Heilig Hart uit Wenduine beleefden de topdag dankzij een onderwijsproject van Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo). "We dagen de leerlingen uit om buiten de school hun talenten in te zetten, en dat kan pefect in Bellewaerde", zegt Jurn Van den Meerssche, hoofdcoördinator basisonderwijs bij Vlajo en ontwikkelaar van de Talentenstage. "De kinderen ondervinden hier dat attitudes - zoals stiptheid, netheid, initiatief nemen, leiding nemen en onder leiding kunnen werken - niet enkel op school, maar ook in het bedrijfs- en het dagelijkse leven belangrijk zijn. Na een reeks voorbereidende lessen hebben ze op basis van hun interesses en hun talenten gesolliciteerd voor een bepaalde functie in het pretpark. Mee op stap gaan met de parkdirecteur, attracties bedienen, dieren verzorgen, de kok van het parkrestaurant assisteren en mee instaan voor het technisch onderhoud. Al deze taken nemen ze tijdens deze Talentenstage op zich. Ze werden natuurlijk ook bijgestaan door het vaste personeel van Bellewaerde."





Apen

Bij het pretpark ontvingen ze de leerlingen met open armen. "Wij werken graag mee aan dit project", zegt woordvoerster Tina Taillieu. "De kinderen vinden het natuurlijk fijn dat ze hier aan eens aan de slag kunnen. Je weet nooit dat die scholieren hier binnen tien jaar komen solliciteren voor een job. Ook voor onze medewerkers is het een leuke ervaring." Tina Taillieu kreeg als woordvoerster zelf Naira Khandziev (10) uit Wenduine, leerlinge van basisschool Heilig Hart, in haar kielzog. "Ik heb eerst bij de dieren gewerkt", zegt Naira. "Maar woordvoerder worden zou ik ook wel zien zitten als job." In het hok van de keizertamarins, een van de kleinste apensoorten ter wereld, was Myrthe Adams (12) aan het voederen. "Ik koos voor deze plek, omdat ik heel veel van dieren hou. Daarnaast loop ik mee met de operation manager, omdat ik graag leiding geef. Of ik hier nog zou willen werken? Ik heb er altijd aan gedacht om kleuterjuf te worden, maar dit is ook wel heel tof."





Diploma

Wie al zeker weet wat hij later wil worden, is Kilvert De Moor (12) uit Wenduine. "Werken als kok is mijn droom en nu kan ik het eens uitproberen", zegt de jongeman, die mee frieten mag bakken in het restaurant van het pretpark. "Het is de max." De jongeren hoefden overigens niet de hele dag aan de slag te blijven in het pretpark. In de namiddag mochten ze genieten van de attracties en de dieren. Op het einde van de stage kregen ze een diploma.