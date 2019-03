Jackson-imitator: “Ik kijk niet naar documentaire. Het draait toch om geld” Emmanuel De Reyghere (45) uit Zuienkerke was jarenlang de bekendste Michael Jackson-imitator Bart Huysentruyt

08 maart 2019

18u35 0 Zuienkerke “Ze zouden Michael Jackson beter eren voor al het mooie wat hij heeft betekend voor de popmuziek.” Dat vindt Emmanuel De Reyghere (45) uit Zuienkerke, jarenlang de bekendste Jackson-imitator van het land. Vorig jaar is hij ermee gestopt. “Niet omwille van misbruikverhalen, maar omdat ik stilaan te oud word.”

‘Leaving Neverland’, de Amerikaanse documentaire uit 2019, is vanavond te zien op Canvas. Daarin komt het verhaal van twee mannen, Wade Robson en James Safechuck, aan bod die, naar eigen zeggen, in 1993 door de wereldberoemde popartiest Michael Jackson op zijn landgoed Neverland Ranch zouden zijn misbruikt. De reportage is veelbesproken en zet grote vraagtekens achter de naam Michael Jackson. Een aantal Canadese radiostations en de Nederlandse regionale omroep NH besloten zelfs voorlopig geen platen van Jackson meer te draaien. De VRT geeft in het vervolg ‘toelichting’ als platen van de ‘King of Pop’ worden gedraaid.

Emmanuel De Reyghere (45), jarenlang de Vlaamse Michael Jackson, kijkt vanavond niet. “Het interesseert me niet", zegt hij. “Michael is straks tien jaar dood. Hij kan zich tegen deze verhalen niet meer verdedigen. Het is alsof ze Walter Capiau weer uit zijn graf zouden halen. Michael Jackson is zijn hele carrière lang geblameerd geweest, maar werd nooit schuldig bevonden.”

Of de aantijgingen waar of niet waar zijn laat De Reyghere in het midden. “Het is geldklopperij van het zuiverste soort. De producent van de documentaire zal er goed aan verdienen, net als de twee mannen die hun verhaal komen doen. Wie zal hun verhalen counteren? Het draait in dit verhaal alleen maar om geld. Jammer genoeg. Ze zouden Michael Jackson beter eren voor al het mooie wat hij op muzikaal gebied heeft betekend. Ik weet dat het merendeel van de mensen er zo over denkt.”

Zelf is De Reyghere vorig jaar in alle stilte gestopt met Michael Jackson-imitaties. Hij heeft er 25 jaar van zijn leven aan gewijd. De verhalen over pedofilie en seksueel misbruik hebben met zijn beslissing niks te maken, zegt hij. “Ik ben 45 jaar. Het is stilaan genoeg geweest om die moeilijke dancemoves uit te voeren op een podium. Als ik een show in elkaar steek, dan moet dat kwaliteitsvol zijn. Ik voel dat het fysiek moeilijker wordt en daarom houd ik liever de eer aan mezelf. Ik kies voor een rustiger leven.”

De 160 kostuums in de kast blijven er evenwel nog een tijdje zitten. “Ik zou nog graag optreden naar aanleiding van de tiende verjaardag van zijn dood", zegt Emmanuel. “In juli 2019 is het zover. Of ik dan effectief de kostuums weer van onder het stof haal? Als ik daar een mooie show kan aan koppelen, waarom niet?”