Gestolen aanhangwagen terecht dankzij sociale media Bart Boterman

04 maart 2019

18u45 0 Zuienkerke Een aannemer uit Zuienkerke werd in de nacht van zaterdag op zondag bestolen van zijn aanhangwagen in Heist. De man verspreidde een oproep op de sociale media en dat had snel effect. Maandagvoormiddag werd de aanhangwagen namelijk al teruggevonden. “Ik ben opgelucht”, zegt zaakvoerder Saïd Ben Sadik van SBSbouw.

De aanhangwagen stond geparkeerd bij de nieuwe verkaveling Heulebrug in Heist, waar Saïd aan het werk is met zijn bouwbedrijf. Iemand ging er echter mee aan de haal.

“Onbegrijpelijk, want de de aanhangwagen is voorzien van reclame. De trailer is dus niet snel verkoopbaar en bovendien valt dit op. Misschien dacht de dief dit ook toen hij de autosnelweg wilde oprijden”, gaat Saïd verder. Want nadat hij de oproep had geplaatst op de sociale media, kreeg hij maandagmorgen al reactie. Iemand uit zijn vriendenkring had de trailer zien staan op een braakliggend terrein aan de oprit van de A11 in Heist.

“Gelukkig maar. Die aanhangwagen kostte mij toch ongeveer 6.000 euro. Dat zou toch een serieuze aderlating zijn geweest. Ik ben dus opgelucht. Iedereen die mee een oogje in het zeil hield, wil ik graag bedanken”, besluit Saïd. De politie kwam ook ter plaatse en is bezig met een onderzoek.