Clownskaravaan komt speciaal voor zieke Sarah (11): “Steun doet deugd” Bart Huysentruyt

28 januari 2019

17u53 0 Zuienkerke In basisschool Polderhart in Zuienkerke is maandag ‘het Clownshuis op wielen' aangekomen. Ze brachten een bezoek aan de zieke Sarah (11) in het vijfde leerjaar.

Sarah, wiens familienaam niet wordt meegedeeld, is al ziek sinds half oktober en volgt gedeeltelijk thuisonderwijs via het programma Bednet. Via een webcam in de klas kan ze de lessen mee volgen. Sarah heeft een langdurige chronische ziekte, maar is aan haar herstel bezig. “Ik kom al af en toe eens terug naar school”, vertelt de moedige jongedame uit het vijfde leerjaar. Het Clownshuis werkt nauw samen met de Cliniclowns. Dat is de organisatie die clowns op pad stuurt in ziekenhuizen bij zieke kinderen. “Als ze niet meer in het ziekenhuis zijn, maar al thuis of op school, dan komen de clowns ook even langs", zegt directeur Ingrid Igodt van het Polderhart. “Ze brachten een bezoekje aan de klas van Sarah en namen telkens tien kinderen apart om hen in hun caravan een filmpje te tonen over kinderen die ziek zijn. Het Clownshuis brengt ook tekeningen of bemoedigende boodschappen van medeleerlingen thuis tot bij het ziek kind.” Voor Sarah was het een fijne belevenis. “Deze steun doet zeker deugd. Ik hoop snel weer elke dag naar school te kunnen.”