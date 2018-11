Bestuurder knalt tegen signalisatiewagen op Expresweg 07 november 2018

02u22 2 Zuienkerke Op de Expresweg in Zuienkerke is een bestuurder gisterennamiddag gebotst tegen een signalisatiewagen.

De man reed rond 14 uur in de richting van Brugge en raakte wellicht verblind door de zon. Hij merkte niet op dat verderop enkele arbeiders bezig waren met werken in de berm en reed in op hun signalisatiewagen. De werkmannen kwamen met de schrik vrij, maar de bestuurder van de wagen werd wel overgebracht naar het nabijgelegen AZ Sint-Jan. Zijn wagen was rijp voor de schroothoop en werd getakeld. De Brugse brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken van het wegdek te verwijderen. Door het ongeval was de rechterrijstrook richting Brugge versperd voor het verkeer, wat flink wat hinder met zich meebracht.





(SDVO)