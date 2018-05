Bakkers vieren vrije dag met zotte hoeden 05 mei 2018

02u37 0

Een honderdtal bakkers uit de regio heeft de Zotte Bakkers Maandag gevierd. Dat is een feest dat al voor de elfde keer werd gehouden, dit keer in de Grote Stove in Zuienkerke. De bakkers feesten één keer per jaar op hun vrije dag. "Maar het gezellige aan die dag is het defilé van de zotte hoeden", zegt Leen Tavernier uit Varsenare. "Zo'n twintig vrouwen showen dan hun hoed, gemaakt van patisserie." Toppers dit jaar waren onder meer een hoed die volledig bekleed was met suiker. Maar ook fruit, chocolade, marsepein en... sandwiches waren erg in trek als bekleding. De winnares werd Marlies Desmet uit Koekelare. Bakkerij Delanghe uit Oedelem eindigde tweede.





(BHT)