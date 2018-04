Aprilgrap? Neen, een écht huwelijk! 03 april 2018

02u25 1 Zuienkerke De grootste uitdaging was de mensen ervan te overtuigen dat het géén aprilvis was. Lieve Travers (67) en Marcel Vandenbussche (57) huwden afgelopen zondag, 1 april om 12 uur in het gemeentehuis van Zuienkerke. Schepen Wim Cools voltrok het huwelijk.

"Speciaal, hé", glimlacht Marcel. "Ik wilde absoluut op 1 april trouwen. Vorig jaar lukte dat niet, dit jaar dus wel. Maakt niet uit dat die dag net ook Vlaanderens Mooiste gereden wordt. Maar het volk is toch gekomen (lacht). Het is een prachtige dag."





Eerst elk eigen weg

Marcel en Lieve kennen elkaar al jaren, van toen Lieve nog uitbaatster van café Kruiskalsijde was. "We kennen elkaar al veertig jaar, maar hebben elk onze eigen weg bewandeld. Ik ben een paar jaar geleden gescheiden, Lieve was toen al even weduwe. Ik vond troost bij Lieve na mijn scheiding", zegt hij. In café Boldershof, waar ze allebei graag komen, sloeg de vonk weer over. "Een reden te meer om daar ons feest te houden", glimlacht Lieve.





"Eerst trouwen, daarna iets eten en drinken in 't Boldershof en kijken naar de Ronde Van Vlaanderen op groot scherm. En daarna dansen: meer moet dat echt niet zijn. Pasen is het feest van de wedergeboorte. Dit is voor ons beiden een nieuw begin."





(BHT)