Allerbeste jonge chefs oefenen in Spermalie BELGISCH NATIONAAL TEAM ZAKT STRAKS AF NAAR LUXEMBURG BART HUYSENTRUYT

13 november 2018

02u23 0 Zuienkerke Vijf van de zes allerbeste jonge chefs van het land hebben gisteren geoefend in de keukens van hotelschool Spermalie in Brugge. Ze maken zich klaar voor het wereldkampioenschap voor jonge chefs vanaf 24 november in Luxemburg. Coach Jo Nelissen (45) voelt de spanning. "Deze talenten zijn zó goed."

Het is voor het eerst dat een Belgisch team deelneemt aan de Young Chefs Culinary World Cup, een internationale topwedstrijd die al 125 jaar bestaat. Enkel het kruim van de internationale jonge kokstalenten nemen het tegen elkaar op. Het nationale team bestaat uit zes jongeren: Lennert Van den Berge (17) uit Wierde, Guus Goossens (18) uit Roosdaal, Wout Soete (20) uit Oostende, Abel Demeester (20) uit Leuven, Laurence De Smet (19) uit Olsene en Neill Dieryckx-Vissers (18) uit Zedelgem. Die laatste was er gisteren niet bij. Hij zit nog op school in Ter Groene Poorte en mocht zijn les niet missen. "Maar we zijn wel heel goed voorbereid", zegt bondscoach Jo Nelissen uit Zuienkerke.





Gouden medaille

Nelissen kreeg de verantwoordelijkheid over het team. Hij gaf de laatste jaren les aan hotelschool Spermalie in Brugge, maar neemt nu vijf jaar 'verlof' om zich over het nationale team én het Bocuse d'Or-team (een andere internationale wedstrijd, red.) te ontfermen. "Deze jonge talenten zijn ongelooflijk goed. Mijn taak is vooral om hen wat tips mee te geven en om de machine geolied te laten verlopen. Deze jonge chefs hebben nauwelijks ervaring met wedstrijden. Slechts twee van hen wel. Ze waren in het begin dan ook heel timide, maar ik heb gemerkt dat ze groeien en vooral als team goed op elkaar zijn ingespeeld. Iedereen kent zijn taak en vult die goed in. Of ik al zenuwachtig ben? Ja, maar ik geloof ook dat we echt een topresultaat kunnen neerzetten." Een goed resultaat op dat wereldkampioenschap is volgens Nelissen minstens één gouden medaille. "In één van de nevencategorieën is dat wel mogelijk. Het algemene eindklassement winnen, is de droom, maar de Scandinavische landen zijn erg sterk. De vorige wereldkampioen Canada deed er twintig jaar over om de wedstrijd te winnen. Voor ons is dit een primeur." Toerisme Vlaanderen ondersteunt het project dat deze regio op de kaart moet zetten als culinaire hotspot vol jong talent. Neil Dieryckx-Vissers ziet het alvast zitten.





"Er kruipt heel veel tijd in de voorbereiding, maar we hangen goed aan elkaar. Dit is een ongelooflijke ervaring en ik leer zoveel nieuwe smaken kennen." De delegatie oefende gisteren voor een publiek van 70 proevers. Ze vertrekken op vrijdag 23 november naar Luxemburg.