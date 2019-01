465.000 euro voor wegenwerken: Kerkhofstraat krijgt laagje asfalt Bart Huysentruyt

22 januari 2019

16u52 0 Zuienkerke De gemeente Zuienkerke trekt dit jaar 465.000 euro uit voor wegen- en rioleringswerken.

Eerst op de planning staat de vernieuwing van het asfalt in de Kerkhofstraat in Houtave (foto). Ook de betonvakken in de Statiesteenweg in Zuienkerke is dringend en in de Kapellestraat in Houtave zijn ook werken voorzien. Op het domein Polderwind komt er een fietspad die een verbinding vormt tussen de Vagevuurwijk door het domein en de Blankenbergsesteenweg. “Omdat dit fietspad opgenomen zal worden op het fietsroutenetwerk zal er door de diensten van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een beveiligde oversteek gemaakt op de Blankenbergsesteenweg”, zegt burgemeester Alain De Vlieghe (Lijst Burgemeester). De werken starten in mei.

Op hetzelfde moment maakt AWV een beveiligde oversteek voor voetgangers ter hoogte van hotel De Butler. Verder maakt Zuienkerke werkt van de aanleg van een trage weg van de Vaartstraat naar de Copsweg. “Maar dat is een dossier dat we samen met Blankenberge moeten bekijken, aangezien de route voor een deel ook op hun grondgebied ligt.”