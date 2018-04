"Hier proef je nog van de rust" AMPER DRIE STRATEN GROOT, MAAR TOCH DORP IN DE KIJKER BART HUYSENTRUYT

13 april 2018

02u50 0 Zuienkerke Samen met vier andere kleine dorpen in Vlaanderen is Nieuwmunster, tussen Zuienkerke en De Haan, aangeduid als 'Dorp in de kijker'. Het wordt een jaar vol festiviteiten. "Hier proef je nog van de rust", vindt Robert Boterberge.

Nieuwmunster werd dit jaar samen met Kinrooi, Zoersel, Vlezembeek en Oosterzele voor Vlaanderen uitverkoren als 'Dorp in de kijker'. Nieuwmunster-dorp is amper drie straten groot, maar dat hield het nationale bestuur van Landelijke Gilden niet tegen om de deelgemeente van Zuienkerke uit te roepen tot 'Dorp in de kijker 2018'. De manier waarop het polderdorp mensen en verenigingen bij elkaar weet te brengen, gaf volgens Geert Laukens van Landelijke Gilde Nieuwmunster-Houtave de doorslag voor de opvallende keuze. Om diezelfde reden kreeg het dorp in 2014 - toen naar aanleiding van 800 jaar Nieuwmunster - ook een subsidie van de Koning Boudewijnstichting als 'Buurten op den Buiten'-project.





Hofsteden

"Natuurlijk is dat een fijne erkenning voor ons dorp", zegt Wim Haghebaert, namens het feestcomité. "Nieuwmunster mag dan klein zijn, maar hier heb je rond de kerktoren een bruisend leven. En hoewel de woningen behoorlijk ver uit elkaar liggen door de vele landbouwbedrijven hangt iedereen toch echt aan elkaar." Parallel verschijnt tijdens dit feestelijk jaar het boek 'Nieuwmunster, Dorp in het Oudland' van Robert Boterberge. Hij verdiepte zich drie jaar lang in de geschiedenis én het heden van Nieuwmunster. "Klein, maar fijn", is zijn conclusie. "Hier proef je nog van de rust. Nieuwmunster staat bij mensen uit de regio gelijk aan 'hofsteden'. In de glorieperiode waren het er meer dan veertig. Nu blijven er nog acht over. Ze typeren nog altijd dit dorp."





Activiteiten

Het komende jaar staat alvast bol van de activiteiten. "Mensen zullen kennismaken met de warmte van dit polderdorp", zegt Geert Laukens. "Uniek wordt bijvoorbeeld het evenement 'Lichtmunster' dat, behalve in het ontmoetingscentrum en in de kerk, ook in de huizen van de mensen zelf te doen zal zijn. We brengen muziek en poëzie in de woonkamer. Ook kunnen de dorpsbewoners met 'Bank zoekt Plek' stemmen op hun voorkeursplekje voor een nieuw zitbankje." De eerstkomende activiteit is 'Nieuwmunster in de bloemen' dat op zaterdag 14 april het dorpsplein in de bloemetjes zet. Later volgt de lezing 'Nieuwmunster, dorp in het Oudland' op vrijdag 4 mei.





Robert Boterberge publiceert zijn boek wellicht tijdens de Bartholomeusfeesten, die volgens het feestcomité ook iets speciaals worden. "Voor Nieuwmunster, met zijn 500 inwoners, wordt 'Dorp in de kijker' een fantastische gelegenheid om zich eens te tonen."