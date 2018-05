'Geestesgestoorde' driemaal betrapt met verboden wapen 23 mei 2018

Een man uit Zuienkerke riskeert een celstraf, omdat hij drie keer betrapt is met een verboden wapen. Op 25 augustus 2016 stampte S.M. een glazen toegangsdeur stuk van een flatgebouw in Brugge. Toen de politie daarvoor opgeroepen was, bleek de man in de ondergrondse garage op een auto te hebben gestaan waarvan de voorruit ingestampt bleek. In zijn broekzak trof de politie een uitschuifbare gummiknuppel aan. Op 12 september 2016 werd hij bij een verkeerscontrole betrapt met een busje pepperspray en op 10 mei 2017 liep hij alweer tegen de lamp, deze keer op de tram tijdens een controle op zwartrijden. Toen bleek hij een mes met een lemmet van 15 centimeter in zijn broekzak te hebben. "Mijn cliënt kan niet veroordeeld worden, want hij is geestesgestoord", sprak zijn advocaat. "Hij heeft waanideeën en constant het gevoel dat iemand hem bedreigt. Hij is momenteel door de vrederechter zelfs gecolloqueerd. En dat voor de derde maal." Vonnis op 26 juni. (JHM)