Zoutleeuw neemt deel aan de schrijfmarathon vdt

30 november 2018

16u58 0

Van 1 tot 31 december organiseert Amnesty International zijn jaarlijkse schrijfmarathon en Zoutleeuw doet mee. Vanaf 4 december staat er een schrijfstandje in de bibliotheek waar je een brief of kaartje kan schrijven voor een van de tien vrouwelijke verdedigers van de mensenrechten. Je vindt er info over het doel waar zij zich voor inzetten, voorbeeldbrieven en schrijfmateriaal. De verzending van brieven en kaartjes gebeurt nadien door de bib. Het standje blijft staan tot en met 20 december.