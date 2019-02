Zoutleeuw neemt deel aan de Grote Lenteschoonmaak vdt

22 februari 2019

10u19 0

Op zaterdag 23 maart nodigt de stad Zoutleeuw vrijwilligers en verenigingen uit om de handen uit de mouwen te steken en onze stad opnieuw zwerfvuilvrij te maken. “Deze lenteschoonmaak is een aanvulling op wat onze technische dienst dagelijks doet, wat de ploeg van de Winning elke week doet, wat de mensen van EcoWerf elke week aan de glasbolsites doen en wat u misschien wel doet tijdens uw wandelingen”, klinkt het bij de stad.

“Het zwerfvuilprobleem blijft hardnekkig. Nog steeds gooien mensen vuilnis waar het niet hoort. Kinderen trappen in glas, dieren verwonden zich door weggegooide blikjes en chemische stoffen lekken via de bodem naar ons drinkwater. Laten we de toestand trachten te keren. Samen op weg voor een proper Zoutleeuw! Want zeg nu zelf, het is toch veel aangenamer wonen in een omgeving zonder zwerfvuil”, aldus burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V).

Iedereen kan meedoen aan de zwerfvuilactie. Vanaf 12 maart kan je materiaal afhalen op de dienst Omgeving in het administratief centrum van Zoutleeuw of de dag zelf op de Grote Markt, waar een standje zal geplaatst worden. Hier kan je naast het afhalen van handschoenen, zakken en grijptangen, enkele spelletjes spelen en een hapje en een drankje krijgen. Deelnemen kan de hele dag vanaf 9 uur tot 17 uur. Meer info kan je bekomen bij Griet Smeesters op het nummer 011/94.90.34 en via mail naar milieu@zoutleeuw.be.