Zoutleeuw maakt zich klaar voor een lang carnavalweekend “Meer dan 100 aanvragen van carnavalgroepen om mee te mogen in de stoet” Vanessa Dekeyzer

14 maart 2019

14u30 0 Zoutleeuw Dit weekend breekt de carnavalgekte weer los in Zoutleeuw. Zaterdag om 14.11 uur wordt de sleutel van de stad officieel overhandigd aan Prins Carnaval. “We hopen natuurlijk dat de weergoden ons goedgezind zijn. Zeker de wind is niet welkom”, zegt Luc Appeltants van De Ridders van de Greun Rat.

“Er zullen opnieuw 37 carnavalwagens deelnemen aan de stoet. Dat is meteen het maximum, omdat de stoet op een bepaald ogenblik een lus moet maken. Wij kunnen dus helaas niet meer wagens toelaten omdat we dan niet doorheen de stad kunnen en dat betekent dat we veel mensen hebben moeten teleurstellen, want we hebben dit jaar meer dan honderd aanvragen binnen gekregen”, aldus Luc.

Geen confetti

Er mag in Zoutleeuw geen confetti uitgegooid worden en er zal ook controle op drank en drugs gedaan worden. “Carnaval is een feest voor iedereen maar drank en drugs kunnen dat soms wel beletten. We zouden graag hebben dat iedereen kan vieren zonder zich daarover zorgen te moeten maken”, aldus Luc. “Wat de veiligheid betreft hebben wij net zoals vorige jaren een crisiscentrum op het stadhuis met een afgevaardigde van de stad, politie, brandweer, technische dienst, Rode kruis en iemand van de Ridders van de Greun Rat. Deze mensen staan rechtstreeks met walkie-talkies in verbinding met een 20-tal personen op de omloop. Er zullen ook een 10-tal politiemannen en 10-tal mensen van het Rode Kruis op de omloop aanwezig zijn. Dit heeft zijn nut vorige jaren bewezen en we houden dat dit jaar aan. Iets dat goed functioneert, gaan we niet veranderen.”

Zaterdag 16 maart is er een kindercarnaval van 12 tot 15 uur met discobar Japi Japo. Om 15 uur vertrekt dan een kinderstoet aan de bib naar de Grote Markt onder begeleiding van de fanfare. Elk kind dat verkleed is, krijgt in het historisch stadhuis gratis bonnetjes voor de kermis. De jury zal daarna het Prinsenkind uitkiezen. Om 17 uur krijgt de winnaar een geschenkenpakket uitgereikt. Tussen 15.30 en 16 uur is er op de Grote Markt ook nog een optreden van D-Motion en uiteraard is er kermis vanaf 15 uur. De stoet vindt naar goede traditie op zondag vanaf 14.11 uur plaats. Maandag gaat het carnavalsfeest verder met de kermisfamiliedag aan verminderde prijs. Er wordt die dag ook door de carnavalisten een bezoek gebracht aan de rusthuizen. Het weekend wordt afgesloten met amusement, haringhappen en de greun janettenavond.