Zoutleeuw bedankt al haar vrijwilligers

05 december 2018

Vandaag is het de Internationale Dag van de Vrijwilliger. Overal worden vrijwilligers in de bloemetjes gezet om hen te bedanken voor alles wat zij doen voor de samenleving. Ook de Stad Zoutleeuw wil haar vrijwilligers bedanken en nodigt hen daarom, op initiatief van schepen voor Personeel en Organisatie Viki Tweepenninckx (Open Vld) uit op 13 december voor een ‘winterbarbecue’ in de cultuurzaal van de Passant. “Zoutleeuw heeft heel wat te danken aan haar vrijwilligers. Zij zorgen in onze gemeente voor de huiswerkbegeleiding van de kinderen, nemen tijd om de senioren gezelschap te houden en geven warmte aan zij die het nodig hebben. Daarnaast spenderen ze tijd en energie om na te denken over de toekomst van Zoutleeuw in verschillende adviesraden. Zo worden nieuwe ideeën uitgewerkt en hartverwarmende initiatieven opgestart.“ Zoutleeuw telt 250 vrijwilligers die deel uitmaken van de 900.000 Vlaamse, de 100 miljoen Europese en 971 miljoen wereldwijde vrijwilligers die allen het verschil maken van zovele honderden, miljoenen mensen overal ter wereld.

