Zoutleeuw akkoord met statiegeld PET-flessen en blikjes 09 maart 2018

Ecowerf heeft bij haar vennoten nagevraagd hoe ze staan tegenover de invoering van statiegeld op PET-flessen en blikjes. De vraag kwam er omdat een lid van de raad van bestuur van Ecowerf voorstelde om aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie, een vereniging die onder meer ijvert voor de vermindering van zwerfvuil. De gemeenteraad van Zoutleeuw zei unaniem 'ja' tegen de invoering van statiegeld in combinatie met de ophaling van de PMD-zak, de combinatie van de huidige blauwe en roze zak. "Het totale financiële plaatje mag ook niet duurder worden", zegt Roger Mertens (CD&V), raadslid en gemeentelijk afgevaardigde in Ecowerf. "De gemeenteraad kan in deze slechts inhoudelijk advies geven en brengt dit standpunt nu over naar Ecowerf. Het is de Vlaamse Regering die in 2018 zal beslissen of het statiegeld ingevoerd wordt of niet." (VDT)





