Zoekactie voor Lobke 03 februari 2018

02u59 0

Lieselot Allard is nog steeds hopeloos op zoek naar haar hondje Lobke, een kruising tussen een Chihuahua en Pincher van vijf jaar. Een week geleden verdween diertje uit de afgesloten tuin in de Dungelstraat in Halle-Booienhoven.





"We vermoeden dat Lobke gestolen is met het oog om met haar te kweken", zegt Lieselot. Lieselot wil de zoektocht niet opgeven en organiseert vandaag een grote zoekactie in de hoop een spoor van het hondje terug te vinden. Ze doet een warme oproep aan iedereen om hieraan deel te nemen om 14 uur aan de Dungelstraat 40. (VDT)