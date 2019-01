Zaklampentocht ten voordele van De Bron vdt

25 januari 2019

Zaterdag 26 januari organiseren het oudercomité De Bronouders Budingen en Tuinterras Bij Juliaan een zaklampentocht ten voordele van school De Bron in Budingen. Iedereen is welkom op deze spannende tocht op een afgesloten parcours door het donker. Het vertrek vindt plaats tussen 18 en 20 uur Bij Juliaan, Steengrachtstraat 19 in Budingen. Deelname kost 5 euro. Kinderen betalen maar 3 euro en krijgen een gratis consumptie. Bij slecht weer is iedereen steeds welkom Bij Juliaan in de verwarmde tent voor een drankje en een babbel. Stapschoenen, zaklampen, andere lampjes en fluoattributen zijn mee te nemen.

