Woonbeurs 28 augustus 2018

Op zaterdag 15 september organiseren de stad Zoutleeuw, de stad Tienen, de gemeente Geetbets, Best Wonen tussen Zoet en Zout en hun partners een gezamenlijke woonbeurs. Het evenement vindt plaats in het gemeentelijk sport- en cultuurcentrum De Passant in Zoutleeuw. Op de woonbeurs staat een divers aanbod van specialisten klaar om een antwoord te bieden op al jouw vragen in de bouwsfeer. Ook de resultaten van de thermografische luchtfoto die op 14 januari en 13 februari van het grondgebied Zoutleeuw werd gemaakt, wordt voorgesteld. Wil je graag weten of jouw dak goed is geïsoleerd, dan kan je zelf jouw huis op de foto bekijken en nagaan waar en hoeveel warmte er via jouw dak ontsnapt. Je vindt op de woonbeurs ook info over sociaal huren en kopen, evenals over sociale leningen. De beurs is te gratis bezoeken tussen 10 en 17 uur. (VDT)